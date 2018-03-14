Опыт и перспективы сотрудничества Мурманской области и Норвегии представлены на российско-норвежской встрече деловых кругов

Министр экономического развития региона Елена Тихонова представила опыт и перспективы сотрудничества Мурманской области и Норвегии на российско-норвежской встрече деловых кругов, традиционно организуемой Норвежско-Российской торговой палатой и Торгово-промышленной палатой Мурманской области.

В своём выступлении Елена Тихонова отметила, что 2018 год – знаковый для нашего региона. Это год 80-летия со дня создания Мурманской области, 25-летия со дня подписания Киркенесской декларации и 30-летия со дня подписания соглашений об установлении дружественных связей между Мурманской областью и норвежскими губерниями Финнмарк и Тромс. Министр экономического развития Мурманской области подчеркнула, что наш регион всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного откровенного диалога. Иностранные партнеры были приглашены к реализации проектов на территории опережающего социально-экономического развития в Кировске.

Особое внимание на встрече было уделено перспективам развития внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в рыбопромышленной отрасли. Перед участниками выступили представители норвежских предприятий – поставщиков судового и рыбопромыслового оборудования, которые готовы предложить свои опыт и знания в рыболовной отрасли, а также рассмотреть иные возможности сотрудничества в секторе рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности.

Сегодня участники российско-норвежской встречи работают на V международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».