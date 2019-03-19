Опыт и перспективы сотрудничества Мурманской области и Норвегии представлены на российско-норвежской встрече деловых кругов
Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова представила опыт и перспективы сотрудничества Мурманской области и Норвегии на российско-норвежской встрече деловых кругов, традиционно организуемой Норвежско-Российской торговой палатой и Торгово-промышленной палатой Мурманской области.
В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего российско-норвежского делового сотрудничества на Севере.
Особое внимание было уделено перспективам развития внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в рыбопромышленной отрасли. Представители норвежских предприятий познакомили участников встречи с инновационными решениями для переработки и охлаждения морепродуктов на борту промысловых судов.
Участники российско-норвежской встречи продолжили работу на VI международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».