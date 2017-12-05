Опыт международного сотрудничества Мурманской области представлен на форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова представила опыт международного сотрудничества Мурманской области на панельной сессии «Международное сотрудничество в Арктике: создание надёжного будущего» VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

В своём выступлении Елена Тихонова отметила, что в 2018 году исполнится 25 лет со дня подписания Декларации о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Наряду с Баренцевым форматом на территории Мурманской области реализуются международные проекты в соответствии с рядом межправительственных двусторонних и многосторонних соглашений Российской Федерации с зарубежными, в первую очередь приарктическими, государствами.

«Для Мурманской области – приграничного региона России – особое значение имеют вопросы законодательного регулирования приграничного сотрудничества. В июле этого года принят Федеральной закон «Об основах приграничного сотрудничества», определивший его основные принципы направления и задачи. Среди которых – создание обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства, содействие социально-экономическому развитию, повышению уровня жизни населения на приграничных территориях», – сказала министр.

В регионе максимально используются возможности программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик» для решения задач социально-экономического развития региона.

Елена Тихонова отметила, что для развития стратегически важных северных регионов необходимо развитие транспортной инфраструктуры, расширение существующей дорожной сети, реконструкция и строительство дорог, отвечающих самым высоким европейским стандартам. Перспективным представляется также развитие морского сообщения. В настоящее время прорабатывается вопрос по продлению норвежской круизной линии «Хуртигрутен» до Мурманска. Правительство Мурманской области всецело поддерживает идею возобновления авиасообщения из аэропорта Мурманска в соседние страны, что позволило бы обеспечить полное покрытие зоны Баренцева/Евроарктического региона авиарейсами и придало бы новый импульс развитию арктического туризма.