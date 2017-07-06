Опыт Мурманской области по конкурсному распределению финансирования в сфере культуры представлен в Общественной палате Российской Федерации

Опыт Мурманской области по конкурсному распределению финансирования в сфере культуры был представлен на заседании «Доступ СО НКО на рынок услуг в сфере культуры: проблемы и решения». Встреча в формате круглого стола проходила в Общественной палате России. Её организаторами выступили комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО и по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.

В рамках мероприятия состоялась презентация работы «Исследование и разработка методических рекомендаций негосударственным организациям в сфере культуры (СО НКО) по их доступу к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг и ведение деятельности в сфере культуры», проведенной центром гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» по заказу Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Участники круглого стола обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы преодолеть имеющиеся на сегодняшний день барьеры и обеспечить участие СО НКО в оказании социальных услуг в сфере культуры. Рекомендации по итогам мероприятия будут направлены заинтересованным ведомствам.

Опыт Мурманской области по конкурсному распределению финансирования в сфере культуры представила министр экономического развития региона Елена Тихонова.

С текстом доклада и презентационным материалом можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.