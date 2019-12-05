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Мурманская область. Арктика05.12.19 16:38

Опыт Мурманской области в создании механизмов государственно-частного партнёрства представлен на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко представил опыт Мурманской области в сфере развития государственно-частного партнёрства в рамках панельной сессии «В поисках партнеров. Государственно-частное партнерство в АЗРФ» IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Основными механизмами налаживания государственно-частного партнёрства в Мурманской области на сегодняшний день являются региональная Корпорация развития и созданный в её структуре в сентябре текущего года Центр ГЧП.

Задача Центра – полное сопровождение проектов государственно-частного партнёрства. Как подчеркнул министр, на стадии инициирования проекта большинство органов госвласти и потенциальных инвесторов элементарно не знают о возможности использования механизмов ГЧП для реализации своей идеи или же наоборот – не владеют информацией о законодательных стоп-факторах, которые блокируют возможность «ГЧПирования» проекта. Региональный центр государственно-частного партнёрства является центром компетенций в данной сфере и проводит всю соответствующую работу: подготовку, оценку и комплексное администрирование ГЧП-проектов на всех этапах их жизненного цикла.

На 2020 год приоритетными направлениями для проработки государственно-частного партнёрства в Мурманской области станут энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, спорт и туризм. В этих сферах в настоящее время уже прорабатывается более 40 инициатив. В пример можно привести работу над комплексным инвестпроектом «Модернизация теплоснабжения Мурманской области», в рамках которого на целом ряде конкретных объектов активно работает частный бизнес.

По словам Олега Костенко, также в ближайших планах Корпорации развития Мурманской области – реализация на основе государственно-частного партнёрства проекта туристско-сельскохозяйственного комплекса «Экодеревня» в Туломе и инициатив по обновлению социально-культурной сферы региона.

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