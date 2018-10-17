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Мурманская область. Арктика17.10.18 15:51

Опыт работы комитета госзакупок Мурманской области по нескольким направлениям признан одной из лучших региональных практик

На заседании правительства Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассмотрены итоги работы регионального комитета по государственным закупкам за 2017 год.

Как отметил в докладе председатель комитета Сергей Росляков, в 2017 году было проведено 6185 конкурентных процедур на общую сумму свыше 15 млрд рублей. Количество закупок увеличилось на 14%, при этом суммы выросли на 27%. Экономия по состоявшимся процедурам определения поставщика составила 1,2 млрд рублей, что на 2,5% превышает общероссийский показатель. Наибольший размер экономии получен по результатам проведения электронных аукционов – 1,1 млрд рублей.

Несмотря на рост объема закупок, количество жалоб от участников закупок уменьшилось практически на 40% по сравнению с предыдущим годом.

В 2018 году по поручению губернатора подготовлены необходимые нормативные документы для перехода на централизацию конкурентных закупок муниципальных заказчиков, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета. Для этого проводится обучение сотрудников работе в региональной информационной системе закупок.

В целях повышения открытости и прозрачности процедур с начала 2017 года на региональной торговой площадке «Малые закупки» информацию о закупках «малого объема» (до 100 и 500 тыс. рублей) помимо государственных учреждений и предприятий также стали размещать автономные учреждения и акционерные общества с государственным участием, Это привело к увеличению годового объема закупок, проведенных в модуле, более чем в два раза.

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в модуле «Малые закупки» в качестве поставщиков, увеличивается в среднем на 1,2 тыс. единиц ежегодно и по состоянию на октябрь текущего года составляет 4,5 тыс., среди которых 58% – представители бизнеса региона.

Для повышения информационной открытости государственных закупок создан новый портал «Витрина закупок Мурманской области», объединяющий информацию о закупках федерального, регионального и муниципального уровней. Удобный формат поиска позволяет потенциальным участникам закупки отобрать нужную информацию по заданным параметрам.

Отдельные результаты работы комитета отмечены на федеральном уровне. По итогам исследования, проведенного Центром стратегических разработок, опыт Мурманской области по совершенствованию закупочной деятельности признан одной из лучших региональных практик системы закупок. Положительный опыт Мурманской области по организации процессов закупочной деятельности по трем направлениям включен в Белую книгу лучших практик регионов России по управлению закупками.

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