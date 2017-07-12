Опыт регионов по реализации государственной политики в отношении ветеранов будет представлен в специальном докладе Минтруда России

Специалисты Министерства социального развития Мурманской области приняли участие в видеоселекторном совещании межведомственной рабочей группы по подготовке доклада о проведении государственной политики в отношении ветеранов. Его провел первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко.

На совещании обсуждались требования к содержанию разделов доклада: основные направления государственной политики в отношении ветеранов, особенности работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации по улучшению социально-экономического положения ветеранов, роль общественных организаций в жизни ветеранов.

Важным ключевым моментом в докладе будет являться опыт регионов по реализации государственной политики в отношении ветеранов, анализ деятельности за последние три года, а также планы развития на следующие пять лет.

Особая роль отведена общественным организациям ветеранов, мнение которых будет учитываться при оценке эффективности социальной политики региона, а также определении основных направлений деятельности на 2018-2022 годы.

Министерство социального развития Мурманской области готовит соответствующую рабочую встречу с руководителями региональных общественных организаций ветеранов.