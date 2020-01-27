Опыт транспортно-логистического класса АО «ММТП» оценили в Китае

Опыт транспортно-логистического класса гимназии № 8 г . Мурманска, созданного по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт», был успешно представлен в Хэйлунцзянском университете города Харбина в рамках визита делегации администрации Мурманска в Китайскую народную республику. Делегацию возглавил глава муниципального образования город Мурманск А.И. Сысоев.

«Мы встречались с представителями департамента международных отношений Хэйлунцзянского университета города Харбина. Они проявили большой интерес к опыту обучения в транспортно-логистическом классе нашей гимназии. Их интересовали принципы организации профильного обучения, участие градообразующего предприятия, возможности, которые есть у ребят для обучения в высших учебных заведениях по выбранным направлениям, прохождения практики и трудоустройства в порту», - рассказала о состоявшихся встречах директор Гимназии № 8 г . Мурманска Ольга Дзюба.

На состоявшихся встречах обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования: открытие «Класса Конфуция», приглашение преподавателей китайского языка в город Мурманск, участие мурманских школьников в летних лагерях на базе Хэйлунцзянского университета.

«Создание «Класса Конфуция» на базе гимназии № 8 является одним из приоритетных проектов. Такие классы существуют во многих российских городах. Их цель – изучение языка и культуры Китая, укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими странами, создание дополнительных возможностей для наших учеников», - отметила Ольга Дзюба.

Напомним, в сентябре 2019 года Мурманский морской торговый порт посетила делегация представителей китайского бизнеса в рамках проекта «Chinese European International Business School». Данный проект реализуется Московской школой управления «Сколково» при участии АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа». Целью визита иностранной делегации стало изучение инвестиционного климата и бизнес-потенциала региона, связанного с функционированием Северного морского пути. Как было отмечено, в настоящий момент это одна из самых актуальных тем развития внешнеэкономического сотрудничества крупнейших китайских транспортных и инвестиционных компаний, поддержанная руководством КНР.