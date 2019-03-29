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Мурманская область. Арктика29.03.19 13:25

«Опытный боец, знающий на какие кнопки давить», занимает пост первого заместителя губернатора Мурманской области

Если верить «Инстаграм», то сегодня первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин покидает свой пост, его заменит Оксана Демченко.

«Оксана Николаевна - опытный боец и верный соратник, с опытом работы в регионах, ней мы реализовали не один сложнейший проект, и я очень рад, что теперь мы вместе будем работать на благо Мурманской области, написано chibis.andrey-v-instagram. - В том числе, в федеральном правительстве она участвовала в разработке целого ряда нацпроектов, и теперь её главная задача - сделать так, чтобы Мурманская область стала лидером в их реализации. Она знает, на какие кнопки надо давить) (надо понимать, что это улыбка или ирония. – Ред).

Алексей Михайлович в качестве моего советника поможет Оксане Николаевне быстрее погрузиться в детали уже реализуемых проектов. Мы всей командой благодарны ему за вклад в развитие региона!».

Официальной информации на сайте правительства региона пока нет.

Наша справка:

Оксана Демченко родилась в 1975 г. в г.Норильске; окончила юридический факультет Красноярского госуниверситета; после получения диплома осталась в этом же вузе ассистентом кафедры гражданского права и процесса, преподавала гражданский процесс.

Затем работала в администрации Красноярского края: главным специалистом юридического отдела управления ЖКХ и жилищной политики; после переезда в Москву был опыт деятельности в бизнес-структурах; пять лет была связана с Министерством регионального развития РФ; прошла здесь несколько этапов карьерной лестницы от начальника юридического отдела до директора административно-правового департамента.

Была заместителем главы администрации Волгоградской области - управляющий делами администрации Волгоградской области.

 

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