Орден Красной Звезды вернули семье героя

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в торжественной обстановке вручил орден Красной Звезды дочери участника Великой Отечественной войны Николая Осиповича Кононова - мурманчанке Лидии Николаевне Писковниной.

Награда была передана в военный комиссариат Архангельска местным жителем летом 2016 года. Сразу же начались поиски, в ходе которых выяснилось, что кавалером ордена являлся уроженец Каргопольского района Архангельской области капитан Николай Осипович Кононов, удостоенный награды в июле 1945-го. Его дочь - 85-летняя Лидия Николаевна Писковнина - сейчас проживает в Мурманске, она дала согласие принять награду отца, и в конце апреля орден был отправлен в столицу Кольского Заполярья.

- Любая боевая награда - для нас настоящая семейная реликвия. Особенно важно, что это событие происходит в преддверии Дня Победы, - отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. - Слова благодарности я выражаю военному комиссариату Архангельска за проделанную работу.

Известно, что Николай Кононов во время Великой Отечественной войны служил в артиллерии, участвовал в боевых действиях на территории Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии.

- Мой папа воевал на 3-ем Белорусском фронте. Дважды был ранен, закончил войну в Калининграде, – рассказала Лидия Писковнина. - После его смерти многочисленные награды были утеряны. Я очень рада и горда тем, что орден вернулся в нашу семью.

По словам Лидии Николаевны, награду она планирует передать своему внуку, который увлечен изучением истории Великой Отечественной войны.