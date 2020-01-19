Орденоносный зенитный ракетный полк ПВО Северного флота отметил 70-летие

В Северодвинском военном гарнизоне состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 70-летию со дня формирования ордена Красной Звезды зенитного ракетного полка Северного флота. Помимо личного состава части в них приняли участие командир 1-й дивизии ПВО Северного флота генерал-майор Сергей Москвичёв, ветераны, юнармейцы и члены семей военнослужащих полка.

В честь юбилея в полку прошло построение с выносом Боевого Знамени части, награждение отличившихся военнослужащих и прохождение торжественным маршем личного состава полка. Для гостей была развёрнута выставка вооружения и военной техники, а также проведена экскурсия.

Как сообщает пресс-служба СФ, полк ПВО был сформирован к январю 1950 года в соответствии с приказом Министра обороны Вооруженных Сил СССР в городе Молотовске (ныне г. Северодвинск) для воздушного прикрытия важных военно-промышленных объектов и сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Личным составом части были освоены зенитные артиллерийские орудия: КС-19,52-К; зенитные ракетные комплексы: С-75 «Десна», С-75 «Волхов», «Волхов – М2», «Волхов – М», С–125 «Нева», С–125 «Нева–М-1», С–200 «Ангара», С–200 «Вега».

23 февраля 1980 года часть первой в войсках ПВО страны заступила на боевое дежурство зенитным ракетным комплексом С-300.

С 1999 по 2015 год личный состав полка успешно выполнил боевые стрельбы на ЗРС С-300 на государственных полигонах Ашулук.

В 2017 году зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство на новом ЗРК С-400 «Триумф».