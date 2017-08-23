Мурманск встречает атомный ледокол «50 лет Победы», завершивший уникальный рейс на Северный полюс«Сражение» танков времён Великой Отечественной войны состоялось на побережье губы Грязная
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.08.17 12:34

Органам государственного управления не удаётся стимулировать работающих граждан выйти из «тени»

Доля граждан, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный «теневой» рынок труда в течение последнего года составляет 44,8% от общего количества занятого населения, свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Это примерно 33 млн работников, которые в течение одного года имели неоформленную работу (доходное занятие) или получали зарплату «в конверте»).

Данные опросов, выполненных по аналогичной методике ранее, фиксировали следующие показатели вовлеченности работников в «теневой» рынок труда: в 2016 г. - 40,3%, в 2013 г. - 44,5%, в 2006 г. - 45,1%.

Если рассматривать различные категории занятого населения (наемные работники, работодатели, самостоятельно занятые граждане и др.), то чаще всего самозанятые граждане не стремятся к оформлению своих трудовых отношений. Среди них 62,2% трудятся без официального оформления. Следует отметить, что приведенные данные охватывают работников, которые в течение последнего года имели постоянную или временную неофициальную работу, или разовые (эпизодические) необлагаемые доходы хотя бы несколько раз в год,  говорится в исследовании РАНХиГС.

Что касается постоянного включения в «теневой» рынок труда, то ежемесячно имели неоформленную работу (доходное занятие) или получали зарплату «в конверте» 31,4% - это примерно 23 млн (в 2016 г. - 28,8%) работников.

В целом, как показывают полученные данные, рост «теневой» занятости по большей части обусловлен расширением неоформленной вторичной (дополнительной) занятостью граждан. За последний год число работников, имеющих неофициальную дополнительную работу (доходное занятие), возросло с 30,4% до 35,5%.

Пока, судя по данным опроса, органам государственного управления не удается стимулировать работающих граждан выйти из «тени». Предлагаемые меры, в частности принятие закона о самозанятых или расширение безналичной формы расчёта, не принесли должного эффекта, отмечают авторы исследования.

За последний год наблюдается снижение доли граждан, выбирающих работу исключительно с официальным оформлением в случае если бы они занимались поиском работы в настоящее время, с 67,7% в 2016 году до 52,4% в 2017 году. И, соответственно, рост доли работников, для которых статус занятости не имеет значения с 26,7% в 2016 году до 36,8% в 2017 году. Главное для таких работников – «чтобы платили деньги».

Подобная ситуация в очередной раз подтверждает значимость материального фактора при выборе места работы. Другие обстоятельства, непосредственно влияющие на привлечение граждан работать в официальной экономике, например, страх наказания при неуплате налогов или же предоставляемые государством гарантии занятости, социального и пенсионного обеспечения, для них вторичны,  отмечается в обзоре.

Таким образом, результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в «теневую» занятость. Наиболее заметно этот процесс происходит за счёт работников, занятых дополнительной, временной работой, пишет finmarket.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 219 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Лада
23.08.17 13:37
Тем временем господин Толстых обосновался в столице нашей необъятной родины и разводит уже москвичей и гостей столицы через этот сайт http://inform-rielt.ru/ эту группу https://vk.com/club147665932 ну
Комментарий к новости:В Мурманске появилось мошенническое агентство недвижимости, или Простая схема зарабатывания денег от ООО «ИнСтар»
RostiK
23.08.17 08:54
Если Минэк так ошибся при сканировании, то и ВЦИОМ мог выдать ошибку за действительность, определяя рейтинг одобрения россиянами деятельности Путина в 81%. Возможно, там всего 11%.
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
Елена
23.08.17 00:51
Уважаемые, редакторы и журналисты, в конце эфира, было сказано, что УКСевжилсервис сообщило Вам, что горки и качели уже отремонтированы. Поясните пожалуйста УК севжилсервис пояснило по каким адресам п
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» составил рейтинг детских площадок Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:30Новости. Информационная программа.18:00«Международные новости». Информационная программа18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиДенег нет – россиянам не до зрелищ-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 9 копеек, евро снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуВ Ковдорском районе «отправили на пенсию» три десятка опор ЛЭП-PRO ЖКХЧёрная плесень обосновалась в коммуналке «без прописки»-PRO Нефть и газДействия экологов около морских платформ очень похожи на разведку боем-PRO ЗаконыЗа платёжной дисциплиной в сфере ЖКХ в режиме онлайн будет следить государственная информационная система
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика