Органам государственного управления не удаётся стимулировать работающих граждан выйти из «тени»

Доля граждан, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный «теневой» рынок труда в течение последнего года составляет 44,8% от общего количества занятого населения, свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Это примерно 33 млн работников, которые в течение одного года имели неоформленную работу (доходное занятие) или получали зарплату «в конверте»).

Данные опросов, выполненных по аналогичной методике ранее, фиксировали следующие показатели вовлеченности работников в «теневой» рынок труда: в 2016 г. - 40,3%, в 2013 г. - 44,5%, в 2006 г. - 45,1%.

Если рассматривать различные категории занятого населения (наемные работники, работодатели, самостоятельно занятые граждане и др.), то чаще всего самозанятые граждане не стремятся к оформлению своих трудовых отношений. Среди них 62,2% трудятся без официального оформления. Следует отметить, что приведенные данные охватывают работников, которые в течение последнего года имели постоянную или временную неофициальную работу, или разовые (эпизодические) необлагаемые доходы хотя бы несколько раз в год, говорится в исследовании РАНХиГС.

Что касается постоянного включения в «теневой» рынок труда, то ежемесячно имели неоформленную работу (доходное занятие) или получали зарплату «в конверте» 31,4% - это примерно 23 млн (в 2016 г. - 28,8%) работников.

В целом, как показывают полученные данные, рост «теневой» занятости по большей части обусловлен расширением неоформленной вторичной (дополнительной) занятостью граждан. За последний год число работников, имеющих неофициальную дополнительную работу (доходное занятие), возросло с 30,4% до 35,5%.

Пока, судя по данным опроса, органам государственного управления не удается стимулировать работающих граждан выйти из «тени». Предлагаемые меры, в частности принятие закона о самозанятых или расширение безналичной формы расчёта, не принесли должного эффекта, отмечают авторы исследования.

За последний год наблюдается снижение доли граждан, выбирающих работу исключительно с официальным оформлением в случае если бы они занимались поиском работы в настоящее время, с 67,7% в 2016 году до 52,4% в 2017 году. И, соответственно, рост доли работников, для которых статус занятости не имеет значения с 26,7% в 2016 году до 36,8% в 2017 году. Главное для таких работников – «чтобы платили деньги».

Подобная ситуация в очередной раз подтверждает значимость материального фактора при выборе места работы. Другие обстоятельства, непосредственно влияющие на привлечение граждан работать в официальной экономике, например, страх наказания при неуплате налогов или же предоставляемые государством гарантии занятости, социального и пенсионного обеспечения, для них вторичны, отмечается в обзоре.

Таким образом, результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в «теневую» занятость. Наиболее заметно этот процесс происходит за счёт работников, занятых дополнительной, временной работой, пишет finmarket.ru.