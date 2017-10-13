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Мурманская область. Арктика13.10.17 11:32

Органами прокуратуры Мурманской области направлено в суды 426 исков о взыскании долгов по зарплате

Прокуратурой области проведено обобщение рассмотрения судами общей юрисдикции исков (заявлений) прокуроров об устранении нарушений в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда за 9 месяцев 2017 года, по результатам которого установлено, что с целью устранения выявленных нарушений указанного законодательства в суд общей юрисдикции органами прокуратуры области направлено 426 исков (заявлений) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 16 млн. 259 тыс. рублей

Всего за отчетный период 2017 года, с учетом предъявленных в 2016 году, судами рассмотрено и удовлетворено 452 иска (заявления) прокуроров указанной категории на общую сумму 21 млн. 387 тыс. рублей.

Ввиду добровольного исполнения требований прокурора в истекшем периоде 2017 года прекращено производство по 14 искам на общую сумму 106 тыс. рублей. Факты отказов в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров отсутствуют.

По факту выявленной непогашенной задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «КОМЗ», МКУ «МЦ Алакуртти», ООО «КомСервис» и Автоколонны № 1443 прокурором г.Кандалакши в суд предъявлено 122 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 6 млн. 365 тыс. рублей и в порядке статьи 45 ГПК РФ 3 исковых заявления к МКУ «МЦ Алакуртти» о взыскании сохраняемого заработка на период трудоустройства на общую сумму 188 тыс.рублей. Судом рассмотрено и удовлетворено 125 исков (заявлений) на общую сумму 6 млн. 553 тыс. рублей.

Прокурором Ковдорского района также велась работа по погашению задолженности, образовавшейся перед работниками МУП «Ена». С этой целью прокурором района в истекшем периоде 2017 года в мировой суд направлено 39 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы на общую сумму 659 тыс. рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Из направленных прокурором г. Апатиты в декабре 2016 года – истекшем периоде 2017 года в суд общей юрисдикции 1 искового заявления о взыскании с ООО «Престиж-сервис» невыплаченной заработной платы в размере 57 тыс. рублей и 40 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в пользу работников ООО «Тира-СП», МУП г. Апатиты «Проектный институт «Гражданпроект» на общую сумму 1 млн. 561 тыс. рублей, судом рассмотрен и удовлетворен 41 иск (заявление) на общую сумму 1 млн. 618 тыс. рублей.

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