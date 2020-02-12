Органами прокуратуры Мурманской области в 2019 году выявлены 7939 нарушений законов о несовершеннолетних

С целью устранения либо предупреждения нарушений приняты 3370 мер реагирования: принесены 880 протестов на незаконные акты, объявлены 137 предостережений, внесены 1163 представления. По результатам рассмотрения актов реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 1123 лица, к административной ответственности - 327 лиц. В суды общей юрисдикции направлены 828 исков, по 35 материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждены 35 уголовных дел.

Прокуроры выявляли нарушения законодательства об охране здоровья детей, об образовании, об опеке и попечительстве, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите их трудовых, жилищных и иных прав. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности детей при их нахождении в образовательных организациях. Прокуроры защищали права детей, наиболее нуждающихся в помощи государства.

С целью устранения нарушений приняты меры реагирования к органам государственной власти и местного самоуправления, органам опеки и попечительства, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, органам внутренних дел, к образовательным организациям общего, профессионального и дополнительного образования, а также учреждениям здравоохранения и социальной защиты, работодателям.

О состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и необходимости принятия мер прокуратурой области проинформированы губернатор Мурманской области, главный федеральный инспектор в Мурманской области, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области.