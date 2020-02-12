Пишите грамотно: ФСБ будет следить за нашей перепиской круглосуточноПенсия должна быть обеспечена всем достоянием Российской Федерации - партия пенсионеров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.02.20 07:45

Органами прокуратуры Мурманской области в 2019 году выявлены 7939 нарушений законов о несовершеннолетних

С целью устранения либо предупреждения нарушений приняты 3370 мер реагирования: принесены 880 протестов на незаконные акты, объявлены 137 предостережений, внесены 1163 представления. По результатам рассмотрения актов реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 1123 лица, к административной ответственности - 327 лиц. В суды общей юрисдикции направлены 828 исков, по 35 материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждены 35 уголовных дел.

Прокуроры выявляли нарушения законодательства об охране здоровья детей, об образовании, об опеке и попечительстве, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите их трудовых, жилищных и иных прав. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности детей при их нахождении в образовательных организациях. Прокуроры защищали права детей, наиболее нуждающихся в помощи государства.

С целью устранения нарушений приняты меры реагирования к органам государственной власти и местного самоуправления, органам опеки и попечительства, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, органам внутренних дел, к образовательным организациям общего, профессионального и дополнительного образования, а также учреждениям здравоохранения и социальной защиты, работодателям.

О состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и необходимости принятия мер прокуратурой области проинформированы губернатор Мурманской области, главный федеральный инспектор в Мурманской области, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Сергей
12.02.20 01:19
Сам был с ребенком в это больнице в детской травматологии. Все примерно так и есть как в этом сюжете. Половина детей были не транспортабельны (у кого-то травма спины, кто-то со спицами в ногах и т.д.)
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
Ольга
12.02.20 01:02
Да, в нашей стране болеть нельзя, это факт. Почему не уволили этого, с позволения сказать, врача, с манерами женщины облегчённого поведения? И как же пьяный медперсонал? Они же в этом видео еле языка
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
Наша Раша
11.02.20 23:17
конченные нажрались и стояли стебались п***ц !!! перевести все смену на северный полюс пусть там медведей д****ы лечат !!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Чтец». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в прошлом оду инфляция оказалась выше среднероссийского уровня-PRO ВалютуДоллар и евро снижаются на фоне роста мировых цен на нефть-PRO Энергетику«МЭС» - цифрам верьте в квитанциях, а не в интернет-сервисах-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 556 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика