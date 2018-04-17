Органами прокуратуры продолжаются проверки по уборке территории от снега и наледи

Органами прокуратуры области продолжается проведение проверок осуществления исполнителями коммунальных услуг обязательств по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, дворовой, прилегающей к дворам территории (пешеходной части улиц), а также проезжей части.

По результатам проверок, проведенных с 3 по 13 апреля 2018 года, органами прокуратуры по многочисленным выявленным нарушениям закона в адрес руководителей организаций, объектов социальной инфраструктуры, органов местного самоуправления внесено 34 представления, в отношении 36 виновных лиц возбуждены административные производства, в суд направлено 4 исковых заявления.

Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.