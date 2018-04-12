Органами прокуратуры выявлены многочисленные нарушения в организации работ по очистке территорий от снега и наледи

Органами прокуратуры Мурманской области проводятся проверки осуществления исполнителями коммунальных услуг обязательств по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, дворовой, прилегающей к дворам территории (пешеходной части улиц), а также проезжей части.

Всего в рамках проверок, проведенных в феврале и марте 2018 года, органами прокуратуры выявлено 539 нарушений закона, внесено 182 представления, в отношении 141 виновного лица возбуждены административные производства, объявлено 55 предостережений о недопустимости нарушений закона, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен 1 материал, по результатам которого возбуждено уголовное дело.