Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Мурманской области получили гранты от компании «Амвэй»

20 сентября в ГОБУ «Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка» состоялось торжественное награждение победителей конкурса проектов, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений и предотвращение возврата ребенка в государственное учреждение, организаторами которого являются благотворительный фонд «В ответе за будущее» компании «Амвэй» и фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

Из 96 проектных работ, представленных на конкурс из различных субъектов Российской Федерации, победителями признаны 14, в том числе 2 проекта организаций для детей-сирот Мурманской области:

- «Я родитель, а это значит…» - проект государственного областного бюджетного учреждения «МЦПД «Журавушка», предназначенный для работы с опекунами, попечителями и приемными родителями, воспитывающими детей подросткового возраста;

- «Взрослые шаги» - проект частного учреждения социального обслуживания «Детская деревня - SOS Кандалакша», направленный на развитие профессиональных навыков специалистов, работающих с детьми-сиротами, их потенциала в области личностно-ориентированного образования и психологии приемных детей.