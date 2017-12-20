По уже сложившейся традиции в Министерстве социального развития Мурманской области состоялась итоговая рабочая встреча, посвященная сотрудничеству по вопросам защиты прав граждан, имеющих инвалидность, в 2017 году. В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека и по правам ребёнка, а также руководители областных общественных организаций инвалидов.

Открывая встречу, министр социального развития Сергей Мякишев отметил, что Правительством Мурманской области осуществляется поддержка общественных организаций инвалидов, в том числе за счёт средств регионального бюджета.

Так, руководителям организаций были вручены сертификаты на получение субсидии на реализацию мероприятий по реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Мурманской области, а также сертификаты на получение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень.

«Областные общественные организации инвалидов являются активными участниками создания полноценных условий для успешной интеграции граждан с особенным здоровьем в общественную жизнь», – сказал Серей Мякишев.

В центре внимания участников рабочей встречи – вопросы совместной деятельности в сфере реализации прав граждан, имеющих инвалидность. Присутствующие ознакомились с работой в этом направлении уполномоченных по правам человека и по правам ребёнка, одобрили проект плана мероприятий регионального министерства социального развития с областными общественными организациями инвалидов на 2018 год, обсудили результаты мониторинга социально-экономического и правового положения инвалидов в Мурманской области в 2017 году.

Все инициативные предложения, которые были озвучены участниками рабочей встречи, будут проработаны совместно с заинтересованными ведомствами.