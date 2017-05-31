Сегодня председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провёл видеоселекторное совещание об организации детского отдыха и оздоровления детей в летний период. В совещании приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, ряд глав субъектов федерации, в их числе – губернатор Марина Ковтун.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что детский отдых должен быть организован так, чтобы ничто не угрожало ни здоровью, ни жизни детей. Глава правительства напомнил, что в прошлом году была усовершенствована нормативно-правовая база, касающаяся детского отдыха, в результате чего полномочия по его организации закреплены за федеральным Минобрнауки. Дмитрий Медведев отметил, что требования к компаниям, предоставляющим услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее и жестче. Премьер-министр также потребовал взять под особый контроль безопасность организованных перевозок детей. Он обратился к губернаторам с просьбой контролировать до мельчайших деталей состояние детских лагерей, так как, по сведениям Роспотребнадзора, есть проблемы у целого ряда организаций.

Организация безопасного отдыха и оздоровления детей находится на постоянном контроле правительства Мурманской области. Все оздоровительные учреждения региона оснащены системами автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт подразделений пожарной охраны, имеют наружные периметральные ограждения и системы внешнего видеонаблюдения, обеспечены физической охраной. В 2017 году в госконтракты с детскими оздоровительными учреждениями включены обязательные условия, направленные на обеспечение безопасного пребывания детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами пожарной безопасности. По согласованию с ОАО «РЖД» в 2017 году выезд детей на отдых будет осуществляться в специализированных детских составах по двум маршрутам: Мурманск-Самара, Мурманск-Анапа. В каждом оздоровительном учреждении, расположенном за пределами региона, будет находиться уполномоченный представитель Министерства образования и науки Мурманской области. За счет средств консолидированного бюджета в период летней оздоровительной кампании запланировано охватить организованным отдыхом более 22 тысячи детей, в том числе 13,5 тысячи человек – за пределами Мурманской области. На территории региона будут функционировать 99 оздоровительных лагерей в период четырёх оздоровительных смен.