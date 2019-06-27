Организация обеспечения безопасности детского отдыха на высоком уровне – итоги мониторинга 1-й смены детских лагерей

В Мурманской области в рамках реализации партийных проектов «Народный контроль» и «Крепкая семья» в июне проводился мониторинг безопасности пребывания детей в пришкольных оздоровительных лагерях в первую смену. Мониторинговые группы, в состав которых вошли активисты партийных проектов, депутаты муниципального и регионального уровня – члены фракций «Единая Россия», представители подведомственных учреждений регионального Министерства социального развития, общественных организаций, с 17 по 26 июня проверили 18 детских оздоровительных лагерей в 9 муниципальных образованиях региона. Нарушений и недочётов не обнаружено. Главная цель общественного контроля - проверка организации обеспечения безопасности детского отдыха.

«Наша мониторинговая группа посетила городской детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7», - отметила депутат Совета депутатов города Оленегорска, директор ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения», член Партии Наталья Попович. - Акцент, прежде всего, был сделан на проверке соблюдения требований пожарной безопасности, организации питания, предоставления медицинского обслуживания, наличия соответствующих документов. По результатам проверки члены комиссии дали положительную оценку созданным условиям на месте».

«Было отмечено, что в лагере дети искренне увлечены занятиями. С ними работают профессиональные педагоги, - продолжила она. - И даже, несмотря на регулярно возвращающуюся непогоду, подростки с удовольствием веселятся, общаются, соревнуются и просто отдыхают».

«В Кольский район входит много небольших муниципальных образований, и практически в каждом создан пришкольный оздоровительный лагерь, - подчеркнула заместитель главы администрации – начальник Управления образования Кольского района, заместитель секретаря местного отделения Кольского района Партии Ирина Непеина. – Мы уже много лет используем эту форму организации летнего детского отдыха, и она пользуется большой популярностью у родителей и детей, особенно первая смена».

Как рассказала Непеина, каждый год в детских пришкольных оздоровительных лагерях в Кольском районе отдыхает более 500 детей.

«И мы видим, что организация таких лагерей приносит большую пользу, - продолжила она. – Хорошее питание, интересная культурная программа (у нас каждое образовательное учреждение в районе имеет школьный автобус, так что проблем с тем, чтобы вывезти детей, например, на экскурсию, не возникает). Но самое главное – это, конечно, то, что дети находятся под присмотром педагогов и воспитателей».

Мониторинг безопасности пребывания детей в пришкольных оздоровительных лагерях в Мурманской области продолжится во вторую и третью смену.