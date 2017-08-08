Организациями Мурманской области получено меньше прибыли, но и убытков стало меньше

Как сообщает Мурманскстат, в январе-мае текущего года организациями Мурманской области получено 40380,7 млн рублей прибыли и 1864,4 млн рублей убытка (в январе- мае 2016 года – соответственно 58014,8 млн рублей и 3306,2 млн рублей).

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций по региону в целом по отношению к уровню января-мая 2016 года снизился на 29,6% и составил 38516,3 млн рублей прибыли. Наибольшее снижение отмечено по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

Доля прибыли, полученной в январе-мае этого года организациями вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», составила 59,8% финансового результата по области (в январе- мае 2016 года – 63,0%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 40,0% (в январе-мае 2016 года – 39,2%). Наибольшие убытки получили организации видов экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В городском округе город Полярные Зори, Печенгском, Кандалакшском, Терском муниципальных районах более двух третьих организаций в их количестве по соответствующему муниципальному образованию были убыточными (соответственно 75,0%, 87,5, 75,0, 66,7%).