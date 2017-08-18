Организаторы «Арктик трофи» планируют обеспечить онлайн-трансляцию гонок

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, гонки стартуют из Кандалакши 3 сентября. «В этом году у нас планируется онлайн-трансляция, - сообщил директор клуба «Арктик трофи» Владимир Ежов, - к машинам будут прикреплены GPS-навигаторы и в реальном времени можно будет наблюдать, как машины двигаются по трассе».

Таким образом, можно будет отслеживать местоположение и продвижение участников по бездорожью. Сам же маршрут организаторы пока держат в секрете, обсуждая последние детали. Говорят только, что экстремалов ждёт сложный путь в 400 км от Белого до Баренцева моря, через старые лесовозные и геологические дороги, Хибины, сопки, болота и леса. Опыт выживания «по ту сторону цивилизации» требуется серьёзный.

«Это же не за грибами выехать, - подчеркнул Владимир Ежов, - человек должен быть способен жить в лесу, чинить машину в лесу, выбираться из леса, ориентироваться в лесу и так далее. Это достаточно серьёзное испытание для неподготовленного человека. Собрать машину на соревнования недостаточно - надо собраться с духом».

Собраться с духом есть возможность ещё у многих автомобилистов. Сегодня к состязаниям готовятся пятнадцать участников, однако максимально допустимое число машин – 30. Подать заявку можно, обратившись к организаторам «Арктик трофи».