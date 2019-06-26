Оргкомитет фестиваля «Вместе Ярче» в Мурманской области назначил ключевое мероприятие фестиваля на 6 сентября

Ключевое мероприятие фестиваля «Вместе Ярче» в Мурманской области состоится в Мурманске на базе Центра дополнительного образования «Лапландия» 6 сентября. Об этом говорилось сегодня на заседании оргкомитета фестиваля, которое провел заместитель губернатора Евгений Никора.

Участники заседания обсудили детали подготовки к ключевому мероприятию. Тематика текущего года будет связана не только с энергосбережением, но и с пропагандой экологичного стиля жизни. Также отличительной особенностью программы 2019 года станет тема 100-летия принятия плана ГОЭЛРО.

Для юных гостей фестиваля запланированы выставка специализированной автомобильной техники и стендовая экспозиция «Энергетика и ресурсы – вчера, сегодня, завтра». В программу также включены тематические квизы, мастер-классы, игротеки, работа творческих мастерских, спортивные эстафеты.

В завершение фестиваля пройдёт церемония награждения победителей и фото-флэшмоб.

Среди других обсуждавшихся вопросов – проведение с 3 июля трехнедельной тематической энергоэффективной смены «Вместе Ярче» на базе летнего пришкольного лагеря, участие Мурманской области во Всероссийском Дне открытых дверей #ВместеЯрче.