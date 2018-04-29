Оргкомитет IX Всероссийского конкурса городов России «Город – территория детства» подвел итоги приема заявок

Состоялось заседание организационного комитета IX Всероссийского конкурса городов России «Город – территория детства». Мурманскую область на заседании представляла первый заместитель министра социального развития региона Светлана Виденеева.



Итоги приема заявок на участие в конкурсе стали основным вопросом повестки заседания. Мурманская область – лидер по числу заявок среди субъектов Северо-Западного федерального округа: от нашего региона заявки направили Апатиты, Кандалакша, Мончегорск, Ковдор, Снежногорск и Варзуга.



На заседании были также отмечены города и сельские поселения, представившие наиболее интересные варианты выполнения конкурсных заданий. В их числе – сельское поселение Варзуга, объединившее под названием «Ребята с нашего двора» костюмированный конкурс, конкурс снежных фигур, игру «Зарница», игровую программу «Космические приключения», соревнования «Варзугская лыжня» и другие мероприятия.



В соответствии с графиком, начало проведения основных конкурсных мероприятий – май этого года.



«Все проводимые мероприятия будут направлены на активизацию деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности, общественных и волонтерских объединений по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского неблагополучия, поддержке семей с детьми», – отметила Светлана Виденеева.



Конкурсы городов России «Города для детей» проводятся с 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в рамках конкурсов проходит встреча их участников. В этом году она состоится 28-29 июня в Смоленске. Прием отчетов от городов-участников завершится 20 октября, а в декабре состоится церемония награждения победителей конкурса.