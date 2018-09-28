Оркестры Северного флота и норвежского города Тромсё дадут совместный концерт в Мурманской филармонии

29 сентября в Мурманской областной филармонии состоится концерт оркестров штаба Северного флота и норвежского города Тромсё.

Сегодня музыканты проведут совместную репетицию.

Концерт посвящён сразу нескольким юбилеям, которые в нынешнем году отметили Северный флот (285 лет – 1 июня) и Мурманская область (80 лет - 28 мая). Также 25 лет исполнилось Генеральному консульству Королевства Норвегия в Мурманске, а 21 ноября 95-летний юбилей отпразднует коллектив оркестра духовых и ударных инструментов «Янычар» из города Тромсё.

Как сообщает пресс-служба СФ, в концертную программу войдут известные музыкальные произведения Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Александры Пахмутовой и других композиторов с мировой известностью.

Совместно оркестранты исполнят «Норвежский военный марш» и «Прощание Славянки».

Концерт оркестра штаба Северного флота с норвежскими музыкантами является ярким примером международного военного сотрудничества в культурной сфере, которое способствует не только взаимопониманию между людьми разных национальностей и мировоззрений, но и развитию межнациональных отношений на самых разных уровнях.