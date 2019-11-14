«Оружейник» - умелец изготавливал пистолеты в домашней мастерской

Решением Первомайского районного суда города Мурманска назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей мурманчанину Александру Дорошевичу, обвиняемому в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», и трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Ранее оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Северному флоту установлено, что в марте-апреле 2019 года Александр Дорошевич посредством переделки и замены основных деталей изготовил в домашних условиях пистолеты, согласно заключениям эксперта, являющиеся гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, Управлением МВД России по Мурманской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты сбыта «мастером» двух таких пистолетов. Позднее по месту жительства Александра Дорошевича сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты 238 патронов различного калибра.

Избежать уголовного наказания «оружейнику», в соответствиями с норами УПК РФ, позволили признание им вины в совершении преступлений; раскаяние в содеянном; возмещение причиненного его действиями ущерба; совершение действий, направленных на заглаживание вреда.