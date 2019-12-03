На атомной станции подвели итоги работы в ноябре текущего года. Выработка составила 1032,4 млн кВтч электроэнергии, что на 29,1 млн кВтч больше, чем месяцем ранее и на 48,1 млн кВтч превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Осень 2019 года стала одним из самых производительных периодов работы Кольской атомной станции за последнее время. Объёмы генерации электроэнергии и в октябре, и ноябре превысили 1 миллиард кВтч. Такой результат зафиксирован впервые с 2006 года.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока, что гарантирует стабильное прохождение осенне-зимнего максимума. Напомним, что Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области и на Севере Карелии.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1460 МВт.