«Осень будет насыщенной», - Сергей Дубовой

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в Мурманской областной Думе прошло завершающее перед «парламентскими каникулами» заседание.

- В законотворческом багаже уходящего парламентского сезона свыше 60 областных законов, касающихся всех сфер жизнедеятельности региона, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. - За полгода на шести заседаниях рассмотрено более 170 вопросов. Более трети законов имеют социальную направленность. Мы продлили закон, который предусматривает ежемесячную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет независимо от их дохода. Приняли законопроект, расширяющий для граждан возможности социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов. Внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, которые увеличили её стоимость на 336,9 млн рублей за счёт средств областного бюджета. В частности, дополнительно установлены нормативы объёма медицинской помощи в рамках диспансеризации и при оказании паллиативной медицинской помощи.

За прошедшее полугодие практически всё, что наметили, выполнили.

«Парламентские каникулы» – это весьма условное понятие. Работа Думы будет продолжаться – встречи с избирателями, участие в мероприятиях. Депутаты активно работают с людьми в течение всего года. Наглядная статистика - в приёмной Думы с начала года рассмотрено 840 обращений граждан.

Говоря о планах на предстоящий период, подчеркну, что осень будет насыщенной – работа над бюджетом, Стратегией развития области, в Думе в октябре пройдет заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, продолжатся Дни муниципальных образований и законодательная работа по всем направлениям жизнедеятельности. В декабре будет важная дата - 25 лет работы нашего регионального парламента. Уверен, этот юбилей станет новой точкой отсчета в работе законодательной власти Мурманской области на благо своих земляков.