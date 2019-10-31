Осень пришла, но цены на картофель, яблоки и репчатый лук в магазинах растут

В Мурманской области с 22 октября по 28 октября текущего года наблюдалось увеличение цен на репчатый лук (на 5,4%), яблоки (на 1,3), шлифованный рис (на 1,0), куриные яйца (на 0,7), картофель (на 0,6), байховый чёрный чай (на 0,4%).

Как отмечает Мурманскстат, снижение цен отмечено на пшеничную муку (на 1,4%), морковь (на 0,5), охлаждённые и мороженые куры, свинину (кроме бескостного мяса), свежую белокочанную капусту (на 0,3%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.