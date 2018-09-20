Осень пришла, забот принесла

Специалисты «Управления дорожного хозяйства» продолжают приводить в порядок городские улицы. Рабочие трудятся в ежедневном режиме во всех округах заполярной столицы.

Общее количество дорожной техники, находящейся на балансе предприятия «УДХ», составляет 142 единицы. Также существует практика по аренде необходимой техники у сторонних организаций.

– Работа носит комплексный характер: это вывоз листвы, покраска ограждений, комбинированная уборка проезжей части и зеленых зон, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Кроме этого, мы занимаемся оперативным ремонтом проезжей части, чтобы перемещение по городу было максимально комфортным для автомобилистов.

К сожалению, не все водители понимают важность и необходимость деятельности дорожных рабочих. Зачастую припаркованный в неположенном месте транспорт становится помехой при проведении работ.

– Приближается зима, а следовательно наша техника будет работать по уборке и вывозу снега. Мы убедительно просим автолюбителей соблюдать правила и своевременно интересоваться возможными ограничениями дорожного движения, – отметил Станислав Ланин.