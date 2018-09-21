«Осенние фантазии» порадуют северян многоцветием в областной «Кировке»

23 сентября Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех любителей домашних комнатных растений на ежегодную выставку «Осенние фантазии».

На выставке мурманчане и гости города смогут узнать, как в условиях полярной ночи создать дома прекрасный, дивный сад, как правильно ухаживать за домашним зеленым другом.

Каждый год любительское объединение коллекционеров-цветоводов «Многоцветие Севера» радует северян красотой и многоликостью фиалок, стрептокарпусов, адениумов, бегоний, пеларгоний, фуксий, колеусов и других своих восхитительных жителей комнатных садов.

Выставка будет работать всего один день. Успей налюбоваться яркими красками зеленого царства цветов. У всех гостей областной Кировки будет возможность узнать о работе любительского объединения «Многоцветие Севера» и может стать его участником.