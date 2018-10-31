Осенние каникулы – в оздоровительных лагерях

– В период с 30 октября по 3 ноября на базе 8 муниципальных образовательных учреждений Мурманска открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых проведут осенние каникулы более тысячи мурманских школьников, – рассказала Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска.

Стоимость путевки на одного ребёнка в оздоровительный лагерь на все время осеннего отдыха составила 250 рублей.

– Главное, что при организации таких лагерей особое внимание сконцентрировано на сбалансированном питании, витаминизации, а также на том, чтобы ребята как можно больше времени проводили на свежем воздухе, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Телибаева.

С каждым годом программа становится все интереснее и разнообразнее. В течение осенней оздоровительной смены мурманских школьников ждут увлекательные экскурсии, спортивные и оздоровительные мероприятия, походы в театры и кино.