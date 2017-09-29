Мурманская область. Арктика29.09.17 08:57
Осенью налегаем на лук и морковь – они дешевеют больше всего
Как сообщает Мурманскстат, с 19 по 25 сентября текущего года в Мурманской области зафиксировано снижение цен на репчатый лук (на 6,0%), морковь (на 5,2), свежую белокочанную капусту (на 2,4), сахарный песок (на 1,3), пищевую поваренную соль (на 0,4%).
Увеличение цен отмечено на куриные яйца (на 4,9%), пшеничную муку (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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