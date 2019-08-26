Осенью в городах и посёлках Мурманской области будут работать выездные бригады медиков

По поручению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональным минздравом организована работа выездных бригад врачей областных учреждений здравоохранения в муниципалитетах региона. Как сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве области и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Панычев, с 3 сентября по 25 октября медики проведут осмотры жителей 35 населенных пунктов, в основном – малых и отдалённых поселений.

Также врачи областных учреждений придут на помощь коллегам в ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО г. Островной. В гарнизонах будет работать выездная бригада врачей медсанчасти № 120 ФМБА России, усиленная медиками ММЦ им. Н.И. Пирогова. В Мурманске на базе консультативно-диагностического центра областной больницы для жителей ЗАТО будет организован приём врачами 24 специальностей.

Помимо этого, в преддверии начала нового учебного года во всех детских поликлиниках области ведётся работа по проведению медицинских осмотров и оформлению медицинской документации детей. Те, кто ещё не успел подготовиться к школе, смогут пройти медосмотр 31 августа и 1 сентября.

Глава Мурманской области поручил Минздраву и органам местного самоуправления использовать все доступные средства информирования, чтобы довести до жителей муниципалитетов график работы выездных бригад специалистов.