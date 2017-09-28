Осилить 30 вопросов – региональные парламентарии засучили рукава

Сегодня проходит первое после «парламентских» каникул заседание Мурманской областной думы. В своём комментарии перед началом заседания глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил: «Работа думы не прекращалась и летом. Находясь в своих избирательных округах, депутаты встречались с жителями, изучали проблемы на местах и брали их «на карандаш». В частности, много внимания уделялось работе муниципалитетов по благоустройству территорий, подготовке к новому учебному году, отопительному сезону. Повестка дня предстоящего заседания будет достаточно насыщенной. Как обычно, осенью мы входим в период напряженной работы по формированию регионального бюджета на будущий год.

Сегодня нам предстоит рассмотреть ряд налоговых законов, которые, в частности, касаются предоставления льгот по налогу на имущество организаций, реализующих приоритетные или стратегические инвестиционные проекты на территории области.

Сферой пристального внимания депутатов регионального парламента остаются социальные проблемы.

Сегодня предстоит рассмотрение во втором чтении проекта закона, вносящего изменения в Закон «О государственной социальной помощи в Мурманской области». Он направлен на упорядочение правовых и организационных основ оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям.

Ещё одним законом планируется установить дополнительной меры социальной поддержки лицам, получившим высшее медицинское образование и обучающимся в ординатуре.

В повестке заседания думы – проект закона, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области. Предлагается дополнить перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу, работами по замене и восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома, а также их отдельных элементов. Включение в данный перечень такого вида работ обеспечит не только качество жизни граждан, но и их безопасность.

Один из вопросов, который предполагается рассмотреть – о проекте закона Мурманской области «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества" на территории Мурманской области». Закон определяет полномочия органов власти в сфере приграничного сотрудничества. Надеемся, что благодаря реализации этого закона на территории Мурманской области роль региона в организации работы по программам и проектам приграничного сотрудничества возрастет, улучшится координация действий муниципалитетов, что, в конечном итоге, приведет к повышению активности в этой сфере, возрастанию интенсивности контактов. Депутаты сегодня продолжат работу над проектом закона «О развитии казачества в Мурманской области», который был принят в I чтении 29 июня. Проект закона устанавливает правовые и организационные механизмы государственного регулирования развития казачества на территории области. Всего в повестке дня предстоящего заседания значится около 30 вопросов».