Осло продолжает курс на эскалацию напряженности, повышение рисков военной деятельности под боком Мурманской области

МИД РФ пообещал ответ на строительство в Норвегии порта для атомных субмарин. Москва не оставит без ответа действия Осло по наращиванию военной инфраструктуры и эскалации напряженности в северной Атлантике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Примеров деятельного участия самой Норвегии в реализации планов НАТО по наращиванию присутствия альянса в арктическом регионе становится всё больше. В 2019 году этот перечень пополнится вкладом в создание инфраструктуры для обслуживания подводных лодок в Северной Атлантике. В частности, недалеко от северо-норвежского Тромсё будет оборудован отдельный порт для приёма атомных субмарин»,- сказала Захарова на брифинге в четверг.

«Вопреки историческим традициям добрососедства и сотрудничества в арктическом регионе, Осло продолжает курс на эскалацию напряженности, повышение рисков военной деятельности. Подобная деятельность не будет оставаться без реакции. Российская Федерация предпримет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности», - приводит слова Захаровой «Интерфакс».

Напомним, 5 декабря 2018 года командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, выступая на панельной сессии «Комплексное обеспечение безопасности полярного региона» в рамках 8-го Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», обратил внимание на наращивание боевого потенциала вооруженных сил НАТО в Норвегии. В частности, он отметил достигнутые Осло и Вашингтоном договоренности о продлении соглашения о дислокации на территории Норвегии подразделений морской пехоты США с увеличением их численности с 350 до 700 человек, а также о размещении на авиабазе Аннейя эскадрильи самолетов базовой патрульной авиации «Посейдон» американских ВМС.

Командующий Северным флотом также отмечал, что в Северной Норвегии идёт строительство радиолокационной станции «Глобус-3» на острове Вардё, проводится модернизация аэродромов Бардуфосс, Эвенес, Банак, Эрланн и Рюгге, а также ведется обновление портового терминала Гротсунд для обеспечения приёма атомных подводных лодок военно-морских сил США.