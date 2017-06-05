Оснований для признания недействующими и не подлежащими применению базовых ставок арендной платы не установлено – Мурманский облсуд

Мурманским областным судом с участием прокурора рассмотрены административные дела по административным искам индивидуального предпринимателя и отдельных юридических лиц к Совету депутатов города Мурманска о признании не действующим и не подлежащим применению с 1 июля 2016 года приложения № 1, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 26 мая 2016 года №26-402 (в ред. от 26.01.2017г. №33-592), в части установления базовых ставок арендной платы.

В обоснование заявленных требований административные истцы, являющиеся арендаторами земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск, указали, что при установлении значений базовых ставок арендной платы органом местного самоуправления не был учтён принцип экономической обоснованности, а также нарушены требования федерального закона от 28.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что привело к их необоснованному завышению.

В судебном заседании установлено, что при установлении базовых ставок арендной платы по оспариваемым кодам органом местного самоуправления использована научно-исследовательская работа, которая легла в основу Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 №3-41, что не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу.

Оснований для признания недействующими и не подлежащими применению базовых ставок не установлено.

Решениями Мурманского областного суда от 16 мая и 29 мая 2017 года в соответствии с заключениями прокурора в удовлетворении административных исковых заявлений к Совету депутатов города Мурманска о признании не действующим и не подлежащим применению с 1 июля 2016 года оспариваемого в части нормативного правового акта отказано.

Решения суда в законную силу не вступили.