Как сообщает Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области, в 2019 году в Апатитах и Кировске осуществляли деятельность 1018 организаций и 2100 индивидуальных предпринимателей. За прошедший год налогоплательщиками двух городов было перечислено в бюджеты всех уровней 10 млрд 879,6 млн рублей налогов, из которых: 1 млрд 701,8 млн рублей поступили в федеральный бюджет, 7 млрд 734,4 млн рублей – в областной бюджет, 747,6 млнрублей – в бюджет города Апатиты и 695,8 млн рублей – города Кировска.

Кроме этого во внебюджетные фонды за 2019 год плательщиками двух городов перечислены 3 млрд 534,1 млн рублей страховых взносов.

Основная доля – 35% поступающих в бюджет налогов приходится на налог на прибыль организаций, значительная доля – 30,4% приходится на налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В доходной части местных бюджетов НДФЛ формирует основную долю налоговых поступлений: в Кировске – 81,9%, в Апатитах – 56%. Всего НДФЛ за 2019 год поступило в бюджеты всех уровней 3 млрд 306,4 млнрублей.

Основное количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Апатитах и Кировске, заняты в сфере торговли и оказания услуг. На долю уплачиваемых ими единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения, приходится 13,7% всех налоговых платежей в местные бюджеты. Всего ЕНВД в 2019 год поступили 39,0 млн рублей: в бюджет города Апатиты – 26,5 млн рублей, Кировска – 12,5 млн рублей. Налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения – 158,5 млн рублей, в том числе: от налогоплательщиков г. Апатиты – 109,9 млн рублей, 48,6 млн рублей – от налогоплательщиков г. Кировска.

Физическими лицами – плательщиками имущественных налогов за 2019 год уплачено в бюджет 42,3 млн рублей транспортного налога (27,5 млн рублей – налогоплательщиками г.Апатиты и 14,8 млн рублей – г. Кировска) и 37,7 млн рублей налога на имущество (25,7 млнрублей – по г.Апатиты и 12,0 млн рублей – по г.Кировск).

По итогам налогового контроля за 2019 год сумма платежей, доначисленных налогоплательщикам за различные нарушения, составила 44,7 млн рублей. Всего же по результатам контрольной работы инспекции за этот период в бюджеты дополнительно поступило 70,9 млн рублей.