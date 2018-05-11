Основные направления развития Мурманской области обсудили в Кировске и Апатитах

В выездных заседаниях министерства экономического развития области по вопросу корректировки Стратегии социально-экономического развития региона совместно с исполнительными органами власти приняли участие депутаты регионального парламента Алексей Игумнов и Леонид Лукичев.

- Считаю, что приоритетным направлением развития города Апатиты должно стать повышение инвестиционной привлекательности, - поделился мнением Леонид Лукичев. - Пятая часть доходов муниципального бюджета составляет налоговые поступления от предпринимателей. На мой взгляд, наиболее актуальным является вопрос о выделении грантов для развития малого и среднего бизнеса, более активно нужно работать с начинающими предпринимателями.

На заседании также обсуждались проблемы дорожного хозяйства, коммунальной сферы, благоустройства. Прозвучали предложения о сотрудничестве с Кольским научным центром РАН в рамках создания городского музейного комплекса и работы бизнес-инкубатора. Не обошли стороной вопрос о строительстве ФОКа в городе Апатиты. Предложено активизировать работу по включению этого объекта в федеральную программу на условиях софинансирования.

О развитии предпринимательской деятельности в этот же день шла речь на выездное заседание в Кировске.

- Для Кировска, как и для Апатитов, наиболее важным направлением, на мой взгляд, является создание новых рабочих мест. Эти два города должны развиваться вместе и уходить от монозависимости. В современных реалиях лишь малый и средний бизнес способен решить эти проблемы. Чем больше рабочих мест, тем выше благосостояние горожан и, соответственно, доходная часть бюджета, - считает Алексей Игумнов.

11 мая планируется провести выездное заседание регионального минэкономразвития в Умбе, где, по мнению парламентария, стоит острейший вопрос с занятостью населения. В поселке отсутствуют спортивные и культурные учреждения для молодежи.

- Кроме того, Терский район - это прекрасная природа, благодатное место для отдыха. Было бы неплохо создать там санаторий для пожилых людей или детский лагерь военно-патриотического направления. Реализация этих идей поможет частично решить проблему трудоустройства жителей Умбы, - подчеркнул депутат.