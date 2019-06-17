Основные законы и нормативные акты, которые должны были содействовать развитию Арктики, лежат мёртвым грузом

14 июня в Якутске прошло выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В нём приняли участие Мельниченко, председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, Крутиков, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики, Пушкарёв, зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, Костин, директор Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса, Кораблёв, заместитель начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ, Кулинко, замдиректора Дирекции СМП «Росатома» и другие специалисты.

Во время дебатов было отмечено, что основные законы и нормативные акты, которые должны были содействовать развитию Арктики, так и лежат мёртвым грузом.

По итогам заседания были выработаны некоторые предложения в различные ведомства и структуры власти страны. Например, Совфеду рекомендовано провести парламентские слушания по вопросам подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) на период до 2035 года. Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о разработке проекта нового единого федерального закона о развитии Арктической зоны, куда предлагается включить положения проекта федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (подготовленного Миндалём).

Правительство должно также рассмотреть вопрос о создании на базе Госкомиссии по Арктике проектного офиса, возложив на него функции по координации мероприятий в АЗРФ в рамках госпрограмм, федеральных и региональных проектов (то есть появление ещё одной структуры, которая должна заниматься Арктикой).

Правительство также должно рассмотреть вопрос о включении АЗРФ в число пилотных площадок для внедрения нового механизма развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности в субъектах Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития.

Правительству рекомендуется рассмотреть вопрос о необходимости разработки проекта федерального закона о досрочном завозе продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (северные территории ждут с предложениями по этому закону).

Правительство просят рассмотреть вопрос о разработке системы компенсационных мер в целях снижения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Минтрансу рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению в Арктической зоне.

Минфину предложено предусмотреть при разработке проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнительное финансирование работ по проектированию и строительству атомных ледоколов нового поколения, пишет tgstat.ru.