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Мурманская область. Арктика09.09.19 15:02

Основными статьями расходов региональных НКО являлись осуществление социальных, благотворительных, культурных, образовательных и других программ и мероприятий

Мурманскстатом проведено единовременное обследование деятельности 1454 некоммерческих организаций (НКО), зарегистрированных на территории региона, по итогам за 2018 год.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, общий объём полученных НКО в 2018 году денежных средств на развитие и осуществление деятельности составил 3,1 миллиарда рублей. Из них на членские, паевые, добровольные, целевые взносы и пожертвования приходилось 93 процента, на гранты, поступления из бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных фондов – 4 процента, на прочие поступления, включая выручку, – 3 процента.

Затраты НКО на ведение уставной деятельности в 2018 году (с учётом использованных сумм, поступивших в этом же году, а также остатков денежных средств, имевшихся на начало года) составили 3,3 миллиарда рублей.

Основными статьями расходов организаций являлись осуществление целевых социальных, благотворительных, культурных, образовательных и других программ и мероприятий – 60 процентов общей суммы затрат, оплата услуг сторонних организаций – 16 процентов, оплата труда и выплаты социального характера работникам – 13 процентов.

На инвестиции, направленные НКО на приобретение основных средств и другого имущества, приходилось 4 процента всех произведённых затрат, на налоги, страховые взносы и отчисления в вышестоящие организации – также 4 процента, на социальную (в виде пособий) и благотворительную помощь гражданам – 2 процента, на прочие расходы, включая арендную плату, – 1 процент.

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