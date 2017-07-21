Основы госполитики РФ в военно-морской деятельности до 2030 года помогут России противостоять стремлению США и их союзников к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике

Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно указу главы государства, опубликованному на сайте, правительству поручается обеспечить реализацию основ государственной политики России в этой области на указанный период. Указ вступил в силу со дня его подписания - 20 июля текущего года.

Среди существующих и новых опасностей, а также угроз национальной безопасности РФ в Мировом океане в документе выделяется «стремление ряда государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил».

В документе также говорится о стремлении ряда государств «ограничить доступ РФ к ресурсам мирового океана, ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации». Среди перечисленных опасностей - «экономическое, политическое, международно-правовое и военное давление на РФ в целях снижения эффективности её морской деятельности в Мировом океане и ослабление её контроля над Северным морским путем - исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией РФ».

Кроме того, среди угроз национальной безопасности упоминается «наличие территориальных претензий иностранных государств к РФ в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий», наличие очагов и эскалация вооруженных конфликтов на территориях, имеющих стратегическое значение для РФ и её союзников, а также на территориях государств, имеющих выход к Мировому океану.