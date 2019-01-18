«Особенности ГИА в 2019 году» - о новом порядке расскажут в Министерстве образования и науки Мурманской области

22 января в 15 часов в Министерстве образования и науки Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4 – состоится пресс-конференция, посвящённая особенностям проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году.

Министр образования и науки Мурманской области И. Ковшира, специалисты ответят на вопросы, касающиеся изменений в экзаменационной кампании 2019 года в связи с утверждением новых порядков проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, введения итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к экзаменам в 9 классе, сроков подачи заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ, особенностей проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.