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Мурманская область. Арктика10.10.19 08:15

Особенности осеннего призыва на Северном флоте

9 октября на сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата состоялась пресс-конференция начальника организационно-мобилизационного управления (ОМУ) штаба Северного флота контр-адмирала Дмитрия Смирнова. Он рассказал об итогах весеннего 2019 года призыва граждан на военную службу и особенностях начавшегося осеннего призыва.

В пресс-конференции также приняли участие военный комиссар Мурманской области полковник запаса Олег Хамов, военный прокурор Мурманского гарнизона полковник юстиции Юрий Киргизов и инспектор военного комиссариата вице-адмирал запаса Юрий Бояркин.

В период с 1 апреля по 15 июля этого года мероприятия, связанные с призывом на территориях Мурманской и Архангельской областей, охватили более 8 тыс. человек. Задание на призыв граждан на военную службу, установленное Северному флоту весной 2019 года, выполнено своевременно и в полном объеме. Призваны и направлены для прохождения военной службы почти две тысячи человек. По итогам весеннего призыва, показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья вырос на 1,6% и составил 70,1%. Из числа граждан, направленных для прохождения военной службы более 270 призывников (почти 15 %) до призыва на военную службу были подготовлены по военно-учетным специальностям в ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования по специальностям, родственным военно-учетным.

Более 10% призывников направлены в войска (силы) после получения высшего образования. Такие призывники были направлены для комплектования учебных соединений и воинских частей для подготовки специалистов, а также в научные роты.

К мероприятиям, связанным с осеннем призывом, который уже стал девятым по счёту для Северного флота, с момента включения в его состав военных комиссариатов, из Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа спланировано привлечь около 17 тысяч граждан из 4-х субъектов Российской Федерации. При этом для прохождения воинской службы планируется направить почти 4 тысячи человек.

Отвечая на вопросы журналистов, контр-адмирал Дмитрий Смирнов пояснил, что все сборные пункты, находящиеся в зоне ответственности СФ, полностью обеспечены продовольствием и вещевым имуществом и отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям. Питание призывников на сборных пунктах будет организовано столовых военных комиссариатов. Сборные пункты военкоматов полностью обеспеченны продовольствием и вещевым имуществом. Военнослужащим, убывающим в составе команд к месту проведения службы, на путь следования выдается индивидуальный рацион питания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, контр-адмирал Дмитрий Смирнов также обратил внимание, что для полного и своевременного выполнения поставленного перед субъектами Российской Федерации задания на призыв необходима организация чёткого взаимодействия между органами военного управления, военными комиссариатами, федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

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