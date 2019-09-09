Особенности осеннего призыва в Вооружённые силы РФ 2019 году

Осенний призыв 2019 - не за горами. Традиционно он начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря. Срок службы – 12 месяцев, призывной возраст с 18 до 27 лет. Отметим, что география призыва в нашем регионе распространяется на ОСК «Северный флот» и Западный военный округ. 70% призывников из Мурманска будут проходить службу в Мурманской области и на Северном флоте.

Призывники, направляемые в части Западного военного округа, как правило, проходят службу в учебных частях различного назначения, частях национальной гвардии. Вопросы по процедуре мобилизации, адресам военкоматов в Мурманской области сейчас будут возникать у нескольких тысяч северян призывного возраста и их родителей, поэтому сегодня, 9 сентября, с 12.00 прямой эфир программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы представляем Александру Витальевичу Кишинскому, начальнику отдела подготовки и призыва граждан на военную служб.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.