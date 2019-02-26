Особое внимание к мурманчанам старшего поколения

На территории города Мурманска недавно начал свою работу новый социальный проект. Городской клуб старшего поколения объединяет активных горожан в возрасте от 55 лет. Для них проводятся различные мероприятия – культурные, познавательные, спортивные. Акцент на здоровом образе жизни.

Участники Городского клуба старшего поколения могут пройти доврачебное обследование без очереди в первой мурманской поликлинике. Чтобы попасть на обследование нужно лишь предъявить членское удостоверение, а записаться на прием можно заранее, по телефону.

– Это хорошая возможность для пожилых мурманчан пройти медицинское тестирование на современном оборудовании, тогда, когда им это удобно, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова. – Диагностика дает возможность заблаговременно получить информацию о состоянии здоровья, что в большинстве случаев позволит обойтись только профилактикой заболеваний.

Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в отделы по социальной поддержке управлений Ленинского или Первомайского округов, и написать заявление.