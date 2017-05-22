Особой популярностью у мурманчан в «Ночь музеев» пользовалась ручная механическая сирена-ревун

Всероссийскую акцию «Ночь музеев», посвященную 100-летию Великой русской революции, Году экологии и Международному Дню музеев, представители Галереи безопасности Мурманской области расширили и, своё выступление на площадке Мурманского областного краеведческого музея, приурочили также Году гражданской обороны России. Тем более что и экспонаты, специально подобранные из фондов пожарно-технической выставки регионального Управления ГОЧСиПБ и экспозиции территориального органа МЧС России, раскрывали как раз все эти темы.

Более того, всем участникам акции представители спасательного ведомства дали возможность не просто увидеть уникальные материальные свидетельства прошлого, но приобщиться через них к событиям, ставшим центральными в истории нашей страны и в целом современного мира.

К примеру, демонстрируя защитный головной убор огнеборца конца XIX - начала XX веков, представители Главного управления МЧС России по Мурманской области касались основных вех развития пожранного дела, которое неразрывно связано с историей становления советского государства от начала Октябрьской революции 1917 года до героических страниц огненного лихолетья в период Второй мировой войны.

Не меньший интерес участники акции проявили и к средствам индивидуальной защиты, также экспонируемым на тематической интерактивной площадке в краеведческом музее. Причём надеть общевойсковой защитный комплект всем желающим помогали представители СПСЧ-3 Первого отряда ФПС по Мурманской области.

Наиболее подготовленными по правилам использования защитного обмундирования оказались члены военно-патриотических отрядов и клубов. Впрочем, и другие участники «Ночи музеев» попробовали укрыться под защитным плащом.

Особой популярностью в «Ночь музеев» пользовалась ручная механическая сирена-ревун. Причём, сигнал «Внимание всем» как внутри областного краеведческого музея, так и на площадке перед ним с азартом подавали и взрослые, и дети.

И тут хочется отметить, что удивительно стойко и без потерь, сохранив полную работоспособность, в новый не менее тревожный век перешла эта ручная сирена. Она была разработана ещё в довоенные годы для нужд МПВО, предшественницы будущей гражданской обороны СССР. Тогда же, в конце тридцатых прошлого века, такие «ревуны» поставлялись во все войсковые части, на предприятия и организации. По их сигналу люди должны были сразу прекратить работу и, по возможности, укрыться.

Трудно сказать скольким людям за период Великой Отечественной войны такие сирены спасли жизни, но в первые годы огненного лихолетья в городе-герое Мурманск сирены звучали практически ежедневно.

Находясь вблизи от финской и норвежской границ Мурманск (как один из важных стратегически объектов на Кольском полуострове) постоянно подвергался налётам вражеской авиации. И всё это время о приближающихся вражеских самолётах северян предупреждали сирены, в том числе «ревуны».

Во вторую мировую войну нашлось и еще одно не совсем обычное применение механических сирен. Порой, их использовали во время атак для звукового устрашения противника.

Кстати, механическая сирена поступила в фонд Галереи безопасности Мурманской области из музея, посвященного подвигу Полярной дивизии. Он был создан при бывшем мурманском ПТУ.

- Училище вместе с несколькими другими учреждениями образования объединили в Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота, - рассказывает преподаватель-организатор ОБЖ Станислав Прокопенко. - Так экспонаты музея оказались в МСК. Два года назад на базе колледжа мы восстановили экспозицию, но место сирене не находилось. Выпадала она из общего плана. Когда же побывал в Галерее безопасности Мурманской области то, сразу понял – это место для нашего «ревуна». К тому же и 2017 год – Год гражданской обороны, а лучшего «звукового» свидетельства становления системы мероприятий по защите населения, наверное, уже и не придумать.

Действительно, сирена-ревун стала одним из центральных экспонатов пожарно-технической выставки, и зазывным «голосом», прошедшей «Ночи музеев» в Мурманске, пишет пресс-служба Главного управления МЧС России по Мурманской области.