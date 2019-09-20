Особые гости посетили Мурманский морской торговый порт

Мурманские портовики организовали экскурсию для воспитанников отделения дневного пребывания молодых инвалидов Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения (ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»). Знакомство молодых людей с портом состоялось благодаря Службе по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» и студии документальных фильмов.

В рамках состоявшейся презентации коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко рассказал об истории предприятия, его роли в развитии Мурманской области, значении в логистической системе нашей страны. Гости посетили смотровую площадку и музей порта. Здесь они смогли увидеть экспонаты, рассказывающие о том, как зарождался и развивался порт, какую роль он играл в годы Великой Отечественной войны и другие периоды истории Заполярного края.

Как было отмечено участниками экскурсии, такие встречи являются важным элементом образовательной программы для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Её главная цель – активное включение воспитанников центра в общественную жизнь и помощь в формировании целостного представления об истории и сегодняшнем этапе развития города, его ключевых предприятий.