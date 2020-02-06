Особый экономический режим Арктической зоны заработает уже в июле - Минвостокразвития

Правительство страны внесло в Госдуму подготовленный Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики законопроект, предусматривающий льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты.

Законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ» и поправки в Налоговой кодекс размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В конце января пакет законопроектов был рассмотрен и поддержан на заседании правительства.

Согласно ранее одобренным предложениям Минвостокразвития, экономическая поддержка должна осуществляться на всей территории Арктической зоны, без создания отдельных территорий развития или экономических зон. Льготы смогут получить только новые инвестиционные проекты, и их максимальный объём не должен превышать 25% от осуществленных инвестиций. Минимальная сумма инвестиций в проект - 10 млн рублей.

Все арктические льготы предусмотрены для четырёх групп инвестпроектов: добыча углеводородного сырья на шельфе, добыча на континентальной части, производство СПГ, а также прочие проекты. Для всех категорий инвестпроектов субъекты РФ получают право снижать до нуля региональные части земельного налога, а также налоги на прибыль и имущество.

Как рассчитывает Минвостокразвития, особый экономический режим Арктической зоны, пройдя все необходимые одобрения, заработает уже в июле.