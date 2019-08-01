Остался месяц: глава ЗАТО г.Североморск проинспектировал ход выполнения работ по благоустройству Городского парка

Вчера в рамках проведения еженедельного городского рейда глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков оценил ход выполнения ремонтных работ в Городском парке. В рамках реализации программы «Инициативное бюджетирование» к осени должна обновиться танцплощадка. В настоящее время здесь уже завершен монтаж металлоконструкций навеса для сцены, проводиться обшивка задней стенки и оборудование кровли, подготовка к настилу пола обновленной сцены.

Следующий этап работ финансируется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В этот большой объём благоустройства парка вошли укрепление грунта откосов «Аллеи спорта» и установка георешёток, продление тротуара из плитки, ремонт входной группы и благоустройство центрального входа. Подрядная организация ООО «Вектор» в промежуточные сроки сдачи работ не уложилась. Эта компания выиграла тендер на проведение практически всех работ по благоустройству парка, однако скорость, с которой подрядчики выполняют свои обязательства, совершенно не устраивает руководство города.

В ходе инспекции глава ЗАТО г.Североморск дал указание представителям ГЦ «ЖКХ» оформить предписания и подготовить предложения о введении штрафных санкций в адрес подрядчика, недобросовестно выполняющего заявленные работы. «Мы не позволим ни на йоту отклониться от технического задания», - отметил Владимир Евменьков. Срок окончания контракта с данным подрядчиком 31-е августа, остаётся ровно месяц, что бы исправить ситуацию. Контролирует исполнение муниципальных контрактов также и депутатский корпус.

В рамках проекта «100 шагов правительства Мурманской области» в Городском парке благоустраивается детский городок. К сентябрю здесь смонтируют новые игровые элементы, они будут рассчитаны на детей разного возраста, будут установлены опоры освящения, а главное появится антитравматическое резиновое покрытие, которое уже хорошо себя зарекомендовало на детской площадке в пгт. Сафоново.

Работы в городском парке должны завершиться к концу лета. В планах у руководства муниципалитета 1 сентября провести здесь праздник в честь начала учебного года.